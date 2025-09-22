Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу третия от олимпийските игри в Париж и четвърти в световната ранглиста тим на САЩ в битка за полуфинал на световното първенство за мъже, което продължава във Филипините.Сблъсъкът ще се проведе в четвъртък от 10:30 часа българско време.Двата тима се срещнаха в приятелски срещи преди старта на Мондиала. В първата контрола съставът нанадделя с 3:1(25:22, 25:22, 20:25, 25:21) гейма.Последваха още два двубоя между българите и янките като в първия лъвовете спечелиха с 2:1, а втория го загубиха с 0:3.Ясно е, че в тренировъчно темпо и без залог няма как да се равняват тези срещи с предстоящата.Ако говорим за официални мачове България спечели последния такъв. Това се случи в края на май 2024-а година във Волейболната лига на нациите. В тогавашния състав на САЩ обаче липсваше феноменалният разпределител, който е същински диригент с топка в ръце.Не случайно янките са без загуба от старта на надпреварата във Филипините (победи над Колумбия, Португалия, Куба и Словения).Опасност дебне и от сервиращия уникално от старта на първенството, който е лидер в тази класация по точки от начален удар с цели 15.Статистиката между САЩ и България на последните две световни първенства е стряскаща - загуби с по 0:3 от янките.От 2006-а година насам двата тима са играли общо 23 пъти като България има 8 победи срещу 15 за съперника.През 2006-а година обаче страната ни срази САЩ с 3:0 точно на Мондиала в Япония, къдетои компания стигнаха до своя връх - третото място, което е и единственото отличие за страната ни през новото столетие при мъжете!Далии останалите ще стигнат до ново такова класиране, предстои да видим, но то минава през задължителна победа в четвъртък.Успех, момчета! Качествата ги имате!