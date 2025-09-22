Старши треньорът на, говори след успеха на неговия тим срещу"Спечелихме труден мач, макар да играхме с човек повече. В такава ситуация не търсиш ли гола, както съм казвал и чакаш да свърши мача, даваш самочувствие на съперника и им го дадохме. С промените успяхме да задържим топката и да направим ситуации, но спечелихме с повече от битка, а не с футбол. Трябва да променим това, тъй като имаме футболисти, които могат. След първия гол трябваше да потърсим втори. Стратегически важен мач, в който трябваше да победим и да дръпнем. Имам резерви към играта ни с топка. Арда е отбор, който обича да държи топката, дори с човек по-малко. Като не пресирахме и не го използвахме, така се случи. Нищо не им пречи на тях по този начин да си я подават с 10 човека. Трябва да сме доволни, че спечелихме труден мач срещу отбор, който стратегически се цели в тези места, които искаме и ние. Нашият футбол, който не е особено енергичен, не държиш ли топката, можеш да имаш проблеми. В случая тази победа дава точково предимство. Трябва да играем доста по-добре, ако имаме амбиции за напред. Никога не съм поглеждал към тези рекорди, важното е като се върнем назад да гледаме радостите, тъжните моменти – това остава. Цифрите са едно нещо. Много е важно спомените да са позитивни. Стараем се да се абстрахираме от негативното, макар че от негативното можеш да извлечеш поуки“, завърши доскорошният селекционер на националния ни отбор, който днес записа мач номер 491 като треньор в българския футбол. По този начин той се изравни с досегашния рекордьор Димитър Димитров-Херо