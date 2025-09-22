Мегазвездата от близкото минало на българския и световен футболе част от събитието днес, на което ще стане ясен новият носител на най-авторитетния индивидуален футболен приз "Златна топка".Преди церемонията, която ще се проведе във френската столица Париж, носителят на отличието за 1994-а година се срещна с мениджъра на английския първенец ЛивърпулТой си направи фотоси и с легендарните, както и с настоящия треньор на испанския първенец Барселона -"В очакване да разберем кой ще е новият кавалер на Златната топка! В Париж съм с много приятели!", написа Стоичков в социалните мрежи.