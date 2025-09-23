ЗАРЕЖДАНЕ...
Усман Дембеле е новият носител на "Златна топка"
Това е първи подобен приз за него.
Наградата бе връчена на специална церемония, провела се в театър "Шатле" в Париж от легендата Роналдиньо.
Дембеле стана шампион с Пари Сен Жермен на Франция. Той стигна и до трофея в Шампионска лига с ПСЖ.
В най-престижния клубен футболен турнир французинът бе избран за "Играч на сезона", вкарвайки 8 гола и 2 асистенции.
Дембеле и ПСЖ стигнаха и до финала на Световното клубно първенство.
Ето и "Топ 10":
1. Усман Дембеле
2. Ламин Ямал
3.Витиня
4. Мохамед Салах
5. Рафиня
6. Ашраф Хакими
7. Килиан Мбапе
8. Коул Палмър
9. Джанлуиджи Донарума
10. Нуно Мендеш
