Усман Дембеле е новият носител на най-престижния футболен индивидуален приз - "Златна топка". Той наследява Родри, който взе отличието през миналата година. 

Това е първи подобен приз за него. 

Наградата бе връчена на специална церемония, провела се в театър "Шатле" в Париж от легендата Роналдиньо

Дембеле стана шампион с Пари Сен Жермен на Франция. Той стигна и до трофея в Шампионска лига с ПСЖ. 

В най-престижния клубен футболен турнир французинът бе избран за "Играч на сезона", вкарвайки 8 гола и 2 асистенции. 

Дембеле и ПСЖ стигнаха и до финала на Световното клубно първенство. 

Ето и "Топ 10":

1. Усман Дембеле

2. Ламин Ямал

3.Витиня

4. Мохамед Салах

5. Рафиня

6. Ашраф Хакими

7. Килиан Мбапе

8. Коул Палмър

9. Джанлуиджи Донарума

10. Нуно Мендеш