Във връзка с Европейска седмица на спорта в периода от днес - 23 септември, до последния ден на месеца ОП "Спорт - Варна“ предоставя безплатен достъп на граждани до спортно - развлекателни съоръжения и басейни, собственост на Община Варна, както следва:

ОСРК "Младост“

Игрища

От 23.09. до 30.09. 2025 г.:

- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.

- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.

"Ледена пързалка“

23.09.2025 г. - 13:00ч. – 14.00 ч.

24.09.202 5г. - 13:00ч. - 14:00 ч. 

25.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч. 

26.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч. 

29.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч. 

30.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч. 

ОСК "Морска градина“

27.09. и 28.09.2025 г.:

- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 24.09. до 30.09.2025 г.

- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.

От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.

- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.

ОСК "Чайка“ 

От 25.09. до 26.09.2025 г.:

- Футболно игрище  - 13:00 – 16:00 ч.

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.

ПБ "Делфини“ 

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

1 коридор  -  12:00 - 13:00 ч. 

ПК "Приморски, Закрит басейн "Др. Любен Лазаров“

От 23.09. до 26.09.2025г.

07.00 – 08.00ч.

ОСК "Аспарухов парк“

От 23.09. до 30.09.2025 г.:

- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.

- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.

Тенис кортове “Чайка“

От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.

- два корта - 12:00 - 14:00 ч.