Във връзка с Европейска седмица на спорта в периода от днес - 23 септември, до последния ден на месеца ОП "Спорт - Варна“ предоставя безплатен достъп на граждани до спортно - развлекателни съоръжения и басейни, собственост на Община Варна, както следва:ИгрищаОт 23.09. до 30.09. 2025 г.:- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч."Ледена пързалка“23.09.2025 г. - 13:00ч. – 14.00 ч.24.09.202 5г. - 13:00ч. - 14:00 ч.25.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.26.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.29.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.30.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.27.09. и 28.09.2025 г.:- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.От 24.09. до 30.09.2025 г.- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.От 25.09. до 26.09.2025 г.:- Футболно игрище - 13:00 – 16:00 ч.От 23.09. до 30.09.2025 г.:- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.От 23.09. до 30.09.2025 г.:1 коридор - 12:00 - 13:00 ч.От 23.09. до 26.09.2025г.07.00 – 08.00ч.От 23.09. до 30.09.2025 г.:- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.- два корта - 12:00 - 14:00 ч.