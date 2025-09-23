ЗАРЕЖДАНЕ...
Супер новина за любителите на спорта във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
ОСРК "Младост“
Игрища
От 23.09. до 30.09. 2025 г.:
- Футболно игрище - от 12:00 до 17:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрище – от 08:00 - 23:00 ч.
"Ледена пързалка“
23.09.2025 г. - 13:00ч. – 14.00 ч.
24.09.202 5г. - 13:00ч. - 14:00 ч.
25.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.
26.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.
29.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.
30.09.2025 г. - 13:00ч. - 14:00 ч.
ОСК "Морска градина“
27.09. и 28.09.2025 г.:
- Футболно игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 24.09. до 30.09.2025 г.
- Тенис игрище – 13:00 - 17:00 ч.
От 23.09. до 26.09.2025 г., 29.09. и 30.09.2025 г.
- Волейболно игрище – 14:00 – 16:00 ч.
ОСК "Чайка“
От 25.09. до 26.09.2025 г.:
- Футболно игрище - 13:00 – 16:00 ч.
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Баскетболно игрище – 13:00 – 16:00 ч.
ПБ "Делфини“
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
1 коридор - 12:00 - 13:00 ч.
ПК "Приморски, Закрит басейн "Др. Любен Лазаров“
От 23.09. до 26.09.2025г.
07.00 – 08.00ч.
ОСК "Аспарухов парк“
От 23.09. до 30.09.2025 г.:
- Футболно игрище – от 08:00 до 16:00 ч.
- Волейболно и баскетболно игрища - от 08:00 до 23:00 ч.
Тенис кортове “Чайка“
От 23.09 до 26.09.2025 г. и 29-30.09.2025 г.
- два корта - 12:00 - 14:00 ч.
/
Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
17.09
Световният вицешампион по бокс Рами Киуан: Ако продължа да се развивам така ще стана световен и олимпийски първенец
17.09
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
