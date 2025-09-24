ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще бъде домакин на Световна купа по скокове на батут
България ще бъде представена от петима национали в основната надпревара – Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените. Още 25 български спортисти ще се включат в международния турнир.
Зрителите във Варна ще имат възможност да видят на живо част от най-големите звезди в този спорт – олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес. В състезанието ще участват и представители на Русия под неутрален статут.
Квалификациите за Международния турнир за всички възрастови групи ще се проведат ден преди официалният старт на надпреварата - на 26 септември (петък). На 28 септември (неделя), от 16:00 до 18:30 ч. публиката ще има възможност да наблюдава финалите на Световната купа по скачане на батут, а от 18:30 ч. е официалната церемония по награждаване на победителите и закриването на спортния форум.
Входът за всички зрители и любители на спорта е свободен.
