Българската звезда в кечазаписа още една престижна победа в Световната федерация по кеч (WWE).Пловдивчанинът срази, който е актуален шампион на двойки снадделя над ирландеца в двубой, продължил точно 10 минути и 32 секунди игрово време на събитието "Monday Night Raw", провело се във "Форд Център" в Евънсвил, Индиана, САЩ.Двамата сътвориха истинско шоу за зрителите, изпълнявайки най-добрите си хватли на ринга.В крайна сметка обаче българинът надделя, прилагайки схватката си за предаване "The Accolade".Край ринга беше мексиканският и интерконтинентален шампион, който заедно соформят триото "The Judgment Day".Веднага след сблъсъка стана ясно, че следващият понеделник вечер (вторник българско време) Миро ще атакува интерконтиненталната титла на, който е син на легендата