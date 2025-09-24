Сподели Сподели
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев записа още една престижна победа в Световната федерация по кеч (WWE). 

Пловдивчанинът срази Джей Ди Макдона, който е актуален шампион на двойки с Фин Бейлър

Миро надделя над ирландеца в двубой, продължил точно 10 минути и 32 секунди игрово време на събитието "Monday Night Raw", провело се във "Форд Център" в Евънсвил, Индиана, САЩ. 

Двамата сътвориха истинско шоу за зрителите, изпълнявайки най-добрите си хватли на ринга. 

В крайна сметка обаче българинът надделя, прилагайки схватката си за предаване "The Accolade". 

Край ринга беше мексиканският и интерконтинентален шампион Доминик Мистерио, който заедно с Фин Бейлър и Макдона оформят триото "The Judgment Day". 

Веднага след сблъсъка стана ясно, че следващият понеделник вечер (вторник българско време) Миро ще атакува интерконтиненталната титла на Доминик Мистерио, който е син на легендата Рей Мистерио.