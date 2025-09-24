ЗАРЕЖДАНЕ...
Русев впечатли отново! Вече е ясно кога ще атакува титлата на Мистерио в кеча
Пловдивчанинът срази Джей Ди Макдона, който е актуален шампион на двойки с Фин Бейлър.
Миро надделя над ирландеца в двубой, продължил точно 10 минути и 32 секунди игрово време на събитието "Monday Night Raw", провело се във "Форд Център" в Евънсвил, Индиана, САЩ.
Двамата сътвориха истинско шоу за зрителите, изпълнявайки най-добрите си хватли на ринга.
В крайна сметка обаче българинът надделя, прилагайки схватката си за предаване "The Accolade".
Край ринга беше мексиканският и интерконтинентален шампион Доминик Мистерио, който заедно с Фин Бейлър и Макдона оформят триото "The Judgment Day".
Веднага след сблъсъка стана ясно, че следващият понеделник вечер (вторник българско време) Миро ще атакува интерконтиненталната титла на Доминик Мистерио, който е син на легендата Рей Мистерио.
