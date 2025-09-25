ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-добрите бодибилдъри се събраха във Варна
Проявата бе с благотворителна кауза под мотото "Спорт за по добър живот“ и бе открита официално от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев. На церемонията присъстваха още президентът на Българската бодибилдинг и фитнес федерация Иван Тодоров, директорът на Дирекция "Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Михаил Иванов, Преслав Луканов и Иван Иванов.
В надпреварата се включиха над 100 състезатели от всички лицензирани спортни клубове в страната. Ето и победителите в отделните категории:
Девойки бикини 16-19 г Опън
1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Девойки бикини 20-23 г Опън
1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Младежи физика 16-23 г Опън
1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)
Младежи бодибилдинг 16-23 г до 75 кг
1.Ертан Хюсеинов – "Гладиатор“ (Разград)
Младежи бодибилдинг 16-23 г над 75 кг
1.Михаил Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика до 173 см
1.Джан Зикриев – "Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика до 179 см
1.Спас Спасов – "Класик“ (Варна)
Мъжка физика над 179 см
1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)
Мъжка физика Абсолютна
1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)
Мускулеста физика Опън
1.Максим Раков – "Класик“ (Варна)
Мъже класически бодибилдинг Опън
1.Петър Иванов – "Гладиатор“ (Разград)
Ветерани бодибилдинг над 40 г Опън
1.Тимур Сеферов – "Тримонциум“ (Пловдив)
Жени бикини до 160 см
1.Юлия Ступка – "Велев“ (Варна)
Жени бикини до 164 см
1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени бикини до 169 см
1.Илияна Пелтекова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени бикини над 169 см
1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Жени бикини абсолютна
1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Жени Уелнес Опън
1.Жасмина Димитрова – "Класик“ (Варна)
Жени фит модел Опън
1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)
Мъже класическа физика Опън
1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)
Мъже бодибилдинг до 70 кг
1.Петър Петров – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Мъже бодибилдинг до 80 кг
1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)
Мъже бодибилдинг до 90 кг
1.Ерсин Адемов – "Чани“ (Варна)
Мъже бодибилдинг до 100 кг
1.Николай Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)
Мъже бодибилдинг над 100 кг
1.Дионисис Пустотакис – "Драганички 3Д Тийм“ (София)
Мъже бодибилдинг абсолютна
1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)
Призьорите във всички дисциплини си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали осигурени от организаторите на турнира: СК "Класик“, БББФФ, Община Варна и Министерството на младежта и спорта.
Актуални спортни новини:
