При отлична организация и голям зрителски интерес в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе четвъртото издание на турнира по бодибилдинг и фитнес за купа "Класик Варна 2025“.

Проявата бе с благотворителна кауза под мотото "Спорт за по добър живот“ и бе открита официално от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев. На церемонията присъстваха още президентът на Българската бодибилдинг и фитнес федерация Иван Тодоров, директорът на Дирекция "Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Михаил Иванов, Преслав Луканов и Иван Иванов.

В надпреварата се включиха над 100 състезатели от всички лицензирани спортни клубове в страната. Ето и победителите в отделните категории:

Девойки бикини 16-19 г Опън

1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Девойки бикини 20-23 г Опън

1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Младежи физика 16-23 г Опън

1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)

Младежи бодибилдинг 16-23 г до 75 кг

1.Ертан Хюсеинов – "Гладиатор“ (Разград)

Младежи бодибилдинг 16-23 г над 75 кг

1.Михаил Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика до 173 см

1.Джан Зикриев – "Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика до 179 см

1.Спас Спасов – "Класик“ (Варна)

Мъжка физика над 179 см

1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)

Мъжка физика Абсолютна

1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)

Мускулеста физика Опън

1.Максим Раков – "Класик“ (Варна)

Мъже класически бодибилдинг Опън

1.Петър Иванов – "Гладиатор“ (Разград)

Ветерани бодибилдинг над 40 г Опън

1.Тимур Сеферов – "Тримонциум“ (Пловдив)

Жени бикини до 160 см

1.Юлия Ступка – "Велев“ (Варна)

Жени бикини до 164 см

1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени бикини до 169 см

1.Илияна Пелтекова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени бикини над 169 см

1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Жени бикини абсолютна

1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Жени Уелнес Опън

1.Жасмина Димитрова – "Класик“ (Варна)

Жени фит модел Опън

1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)

Мъже класическа физика Опън

1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)

Мъже бодибилдинг до 70 кг

1.Петър Петров – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Мъже бодибилдинг до 80 кг

1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)

Мъже бодибилдинг до 90 кг

1.Ерсин Адемов – "Чани“ (Варна)

Мъже бодибилдинг до 100 кг

1.Николай Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)

Мъже бодибилдинг над 100 кг

1.Дионисис Пустотакис – "Драганички 3Д Тийм“ (София)

Мъже бодибилдинг абсолютна

1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)

Призьорите във всички дисциплини си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали осигурени от организаторите на турнира: СК "Класик“, БББФФ, Община Варна и Министерството на младежта и спорта.