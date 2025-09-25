При отлична организация и голям зрителски интерес в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе четвъртото издание на турнира по бодибилдинг и фитнес за купа "Класик Варна 2025“.Проявата бе с благотворителна кауза под мотото "Спорт за по добър живот“ и бе открита официално от заместник-кметът на Община Варна Илия Коев. На церемонията присъстваха още президентът на Българската бодибилдинг и фитнес федерация Иван Тодоров, директорът на Дирекция "Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров, Михаил Иванов, Преслав Луканов и Иван Иванов.В надпреварата се включиха над 100 състезатели от всички лицензирани спортни клубове в страната. Ето и победителите в отделните категории:Девойки бикини 16-19 г Опън1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Девойки бикини 20-23 г Опън1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)Младежи физика 16-23 г Опън1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)Младежи бодибилдинг 16-23 г до 75 кг1.Ертан Хюсеинов – "Гладиатор“ (Разград)Младежи бодибилдинг 16-23 г над 75 кг1.Михаил Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)Мъжка физика до 173 см1.Джан Зикриев – "Гладиатор“ (Разград)Мъжка физика до 179 см1.Спас Спасов – "Класик“ (Варна)Мъжка физика над 179 см1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)Мъжка физика Абсолютна1.Петър Петров – "Гладиатор“ (Разград)Мускулеста физика Опън1.Максим Раков – "Класик“ (Варна)Мъже класически бодибилдинг Опън1.Петър Иванов – "Гладиатор“ (Разград)Ветерани бодибилдинг над 40 г Опън1.Тимур Сеферов – "Тримонциум“ (Пловдив)Жени бикини до 160 см1.Юлия Ступка – "Велев“ (Варна)Жени бикини до 164 см1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Жени бикини до 169 см1.Илияна Пелтекова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Жени бикини над 169 см1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)Жени бикини абсолютна1.Раяна Димитрова – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Жени Уелнес Опън1.Жасмина Димитрова – "Класик“ (Варна)Жени фит модел Опън1.Ирина Виталиевна – "Драганички 3 Д Тийм“ (София)Мъже класическа физика Опън1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)Мъже бодибилдинг до 70 кг1.Петър Петров – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Мъже бодибилдинг до 80 кг1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)Мъже бодибилдинг до 90 кг1.Ерсин Адемов – "Чани“ (Варна)Мъже бодибилдинг до 100 кг1.Николай Пенчев – "Гладиатор“ (Разград)Мъже бодибилдинг над 100 кг1.Дионисис Пустотакис – "Драганички 3Д Тийм“ (София)Мъже бодибилдинг абсолютна1.Милен Ганев – "Трисет“ (Русе)Призьорите във всички дисциплини си разделиха общия награден фонд и получиха купи и медали осигурени от организаторите на турнира: СК "Класик“, БББФФ, Община Варна и Министерството на младежта и спорта.