България в битка срещу Щатите за място в Топ 4 на Световното
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели своята група с победи над Германия, Словения и Чили, а на 1/8-финал надвихме Португалия. Щатите също завършиха на първо място в своята група, надвивайки Колумбия, Португалия и Куба, а в елиминациите отстраниха Словения.
Победителят от двойката ще се изправи на полуфинал срещу Чехия или Иран, които играят днес от 10:30 часа.
Имахме мачбол, но отново не успяхме! България ще се бори в София за оставане в Лига на нациите
