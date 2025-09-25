ЗАРЕЖДАНЕ...
Ботев Пловдив търси първа домакинска победа за сезона
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© facebook.com/botevplovdiv
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Николай Киров заемат 13-а позиция във временното класиране със 7 точки след 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат де победи в последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 1 равенство и 3 поражения при голова разлика 1:8. Последният мач между двата тима в Пловдив завърши 0:5 за гостите.
Възпитаниците на Иван Стоянов се намират на второ място в подреждането с 19 точки. Отборът от Бистрица спечели 4 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 успех, 1 равенство и 2 поражения при голова разлика 4:5. Ботев има 1 успех в последните си 5 официални срещи с ЦСКА 1948.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на клуба от Бистрица е 2.25, докато този за домакините е 3.20. Равенството е оценено на 3.40.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 2.28, докато евентуален триумф на "жълто-черните" е със ставка 3.15. Равенството е оценено на 3.30.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.