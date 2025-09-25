ЗАРЕЖДАНЕ...
Извънземна България обърна САЩ и стигна полуфинал на Световното по волейбол!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© volleyballworld.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Лъвовете сразиха четвъртите в света и трети от Олимпийските игри в Париж САЩ след уникален обрат от 0:2 на 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в последе четвъртфинал.
Най-младият тим в надпреварата показа страхотното си израстване за пореден път, надигравайки един от най-добрите отбори в света в момента, който е волен от легендата Карч Кирали.
За възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини най-много точки отбеляза Александър Николов - цели 27, от които 2 от сервис и 1 блокада. Аспарух Аспарухов вкара 12.
За САЩ Итън Чамплин финишира с 16, а Джордан Евърт финишира с 15.
В битка за големия финал България ще срещне изненадата на турнира Чехия, който се промъкна на полуфинал след победа над Иран с 3:1 гейма.
Другият полуфинал противопоставя европейския шампион Полша и защитаващия световната си титла тим на Италия.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.