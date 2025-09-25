България стигна полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините.Лъвовете сразиха четвъртите в света и трети от Олимпийските игри в Париж САЩ след уникален обрат от 0:2 на 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в последе четвъртфинал.Най-младият тим в надпреварата показа страхотното си израстване за пореден път, надигравайки един от най-добрите отбори в света в момента, който е волен от легендатаЗа възпитаниците нанай-много точки отбеляза- цели 27, от които 2 от сервис и 1 блокада.вкара 12.За САЩ Итън Чамплин финишира с 16, афинишира с 15.В битка за големия финал България ще срещне изненадата на турнира Чехия, който се промъкна на полуфинал след победа над Иран с 3:1 гейма.Другият полуфинал противопоставя европейския шампион Полша и защитаващия световната си титла тим на Италия.