след феноменалния обрат срещу неговия състав в последния четвъртфинал на Мондиала за мъже във Филипините.
"Поздравления за България. Фантастичен мач за тях. Те се измъкнаха в много трудна ситуация. Това е един отбор, за който ще се говори много в бъдещето", започна специалистът, който е единственият волейболист печелил златни медали във волейбола и в плажния волейбол на Олимпийски игри!
"Рядко се среща подобно нещо.
Това беше невероятно изживяване за нашия отбор. Мисля, че догодина ще играем по различен начин. С оптимизъм си тръгваме от първенството", завърши Кирали, който изведе в Токио женския състав на САЩ до олимпийската титла и сега ще преследва същото с мъжкия състав.
