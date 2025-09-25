Селекционерът на българския национален отбор по волейболзаяви, че ежедневната работа на "трикольорите" това лято е дала резултат на Световното първенство.България ще участва на полуфинал на Световно първенство за първи път от 2006 година насам. Българите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и в събота ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала."Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е Световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме.Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден. Бяхме достигнали до една точка през лятото. Нашата цел беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка. Поисках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", заявислед края на двубоя.