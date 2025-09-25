Разпределителят на националния отбор на България по волейболнарече успеха над САЩ "много изстрадана победа".18-годишният българин бе с основна роля за обрата, който направи българският отбор от 0:2 до 3:2 и който осигури първо класиране на националите на полуфинал на световно първенство от 2006 година насам."В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", казаведнага след мачаТой бе запитан и какви указания е дал старши треньорътслед края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма."Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто сикъм българската публика.