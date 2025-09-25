обрат над вече петите в ранглистата и трети от олимпийските игри САЩ. в четвъртфинален сблъсък от Мондиала във Филипините.
Победата с 3:2 над янките донесе на тима, воден от Джанлоренцо Бленджини, 12.22 точки, с които "лъвовете" събират общо 257.26 точки.
Така страната ни измести Германия (247.40) и Канада (252.99).
България може да се изкачи още в ранглистата, според която ще бъдат определени тимовете за Олимпийските игри в Лос Анджелис.
Тимът ни има още две срещи на Мондиала във Филипините - полуфинал с Чехия и малък или голям финал (според това дали ще победим чехите) с победителя от двойката Полша - Италия.
