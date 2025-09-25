Сподели Сподели
Българският национален отбор се завърна в "Топ 10" на световната ранглиста след феноменалния обрат над вече петите в ранглистата и трети от олимпийските игри САЩ. в четвъртфинален сблъсък от Мондиала във Филипините.

Победата с 3:2 над янките донесе на тима, воден от Джанлоренцо Бленджини, 12.22 точки, с които "лъвовете" събират общо 257.26 точки. 

Така страната ни измести Германия (247.40) и Канада (252.99). 

България може да се изкачи още в ранглистата, според която ще бъдат определени тимовете за Олимпийските игри в Лос Анджелис. 

Тимът ни има още две срещи на Мондиала във Филипините - полуфинал с Чехия и малък или голям финал (според това дали ще победим чехите) с победителя от двойката Полша - Италия.