В периода от 2 до 30 октомври МУ-Варна организира курсове по ветроходство за служители и външни лица. Курсовете включват 30 учебни часа (10 часа теория и 20 часа практика). Те ще провеждат на борда на университетската ветроходна яхта "Хигия“. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, в часовете от 10:00 до 17:00.Датите на курсовете са както следва: 2.10.2025 г., 8.10.2025 г., 14.10.2025 г., 16.10.2025 г., 20.10.2025 г., 21.10.2025 г., 23.10.2025 г., 27.10.2025 г., 28.10.2025 г., 30.10.2025 г.Курсове ще се провеждат включително и в почивни дни. Минималният брой е 5 курсисти, максималният – 10 души. При неподходящи хидрометеорологични условия и по преценка на капитана, датите на курсовете могат да бъдат променяни. За контакти: Ангел Дипчиков, капитан на ВЯ "Хигия“ - sailing@mu-varna.bg