Хандбалният вицешампион на България "Шумен 61" стартира в елита с нова стратегия и перспективни юноши, кадри на школата на клуба.В събота, 27 септември, в 16 ч селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев приема "Спартак" (Варна) в двубой от първия кръг в елитната група при мъжете. Срещата е в "Арена Шумен"."Амбициите и целите на "Шумен 61" винаги са едни и същи - оптимални, въпросът е, че на този етап нямаме рутината и играчите, за да мечтаем за титла или дубъл. Много млад отбор сме. Още на старта на първенството ще се види, че съставът е много подмладен", коментира в навечерието на шампионата Карастоянов.Той подчерта, че в предстоящите мачове феновете на хандбала ще наблюдават нова, различна стратегия. "Ще се опитваме да играем още по-бързо, със сигурност в началото ще допускаме доста грешки. На този етап не може да имаме реални амбиции за шампионска титла и за купа. Целта ни е всеки мач да се представяме възможно най-добре", категоричен е треньорът на шуменци.През новия сезон за вицешампионите няма да се състезава Тансер Юсню. "Николай Николов сигурно ще ни подсилва в определени двубои, Теодор Добрев се отказа, очакваме отговор от Теодор Димитров. Привлякохме състезател от"Спартак" – десен гард. Ще разчитаме все повече на младите хандбалисти от клуба - Теодор Господинов, Кадир Мехмедов, Виктор Каников, Вилиян Негованов. Покрай Димитър Грозев, Кирил Савов и Димитър Пламенов младите ще се обиграват", каза още Карастоянов."Направихме контрола с отбора на Габрово. Подготовката не бе недостатъчна, явно ще трябва да се подготвяме по време на сезона. В навечерието на мача със "Спартак" всички са здрави. Надявам се да стане приличен двубой. Излизаме за победа", обобщи наставникът на шуменци.