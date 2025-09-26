Дирекция "Спорт“ към Община Варна организира Световен ден на ходенето 2025. Проявата има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност – ходенето.Във Варна Световният ден на ходенето ще се проведе на 28.09.2025 г. в местност Джанавара. Сборният пункт на събитието е автобусната спирка "Джанавара“ в район "Аспарухово“ в 10:00 часа.Тази година е организиран пешеходен поход до ранно християнските разкопки, като на място ще има кратка историческа беседа за археологическите паметници, а след това всички участници ще се включат в тегленето на томбола със спортни пособия.Денят на ходенето се провежда във Варна за 33 пореден път и в него ще вземат участие ученици и граждани на Варна. Провежда се съвместно с туристическите дружества в гр. Варна, като традиционно се включват около 100 човека.Всяка година се организира поход по различен маршрут, като в предишните издания са посетени Ковшак чешма, Черноморец, Джанавара и Морската градина