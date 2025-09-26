втория предварителен кръг и тимовете от Първа лига. Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври.
Загорец Нова Загора - Ботев Враца
Металург Перник/Хебър - Левски
Германея/Фратрия - Арда
Бенковски/Дунав Русе - Локомотив Пловдив
Септември Тервел/Марек - Монтана
Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое
ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ботев Нови пазар/Спортист Своге - Септември София
Ловеч/ Черноморец Бургас - Лудогорец
Рилски спортист/Беласица - Локомотив София
Ямбол/Вихрен - Спартак Варна
Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948
Партизан Червен бряг/Миньор Перник – Черно море
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Бдин Видин/Етър Велико Търново - Добруджа
Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия
