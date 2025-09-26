Сподели Сподели
Днес в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна“ бе изтеглен жребият за 1/16-финалите за Купата на България. Участие в жребия 16-те отбора от втория предварителен кръг и тимовете от Първа лига. Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 28-30 октомври.

Загорец Нова Загора - Ботев Враца

Металург Перник/Хебър - Левски

Германея/Фратрия - Арда

Бенковски/Дунав Русе - Локомотив Пловдив

Септември Тервел/Марек - Монтана

Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое

ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив

Ботев Нови пазар/Спортист Своге - Септември София

Ловеч/ Черноморец Бургас - Лудогорец

Рилски спортист/Беласица - Локомотив София

Ямбол/Вихрен - Спартак Варна

Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948

Партизан Червен бряг/Миньор Перник – Черно море

Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА

Бдин Видин/Етър Велико Търново - Добруджа

Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия