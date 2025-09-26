Варна се подготвя за домакинството на още едно мащабно спортно събитие през 2026 г. – Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 г. Важна стъпка бе направена, след като по предложение на администрацията и заместник-кмета Илия Коев Общинският съвет гласува необходимите финансови средства за неговото осъществяване да бъдат заложени в бюджета за 2026 г.След предварителни разговори с председателя на УС на Българската федерация водна топка в Община Варна е депозирано писмо с предложението, както и обосновка за финансовите и имиджовите ползи за града ни от евентуалното провеждане на подобно значимо спортно събитие.Според него в първенството участват 16 национални отбора, всеки с по около 20 състезатели, които заедно със съдийския апарат и делегатите от Европейската федерация по водни спортове European Aquatics ще генерират приблизително 10 000 нощувки в града. Към тях следва да се прибавят и многобройните привърженици и родители на състезателите, които традиционно придружават отборите, се посочва още в писмото на председателя на УС на БФВТ Дарий Дановски.От федерацията подчертават, че важно условие за провеждането на шампионата е басейнът-домакин да отговаря на техническите и организационните изисквания на European Aquatics и търсят съдействие от Община Варна за подготовката и необходимото обновяване на съоръжението – басейн "Юлиян Русев“ в Плувен комплекс "Приморски“.Басейнът е затворен за планиран ремонт от края на месец август, като Община Варна е осигурила в бюджета за 2025 г. необходимите средства в размер на приблизително 500 000 лв. за подмяна на пясъчните филтри за пречистване на водата и ремонт на дъното на съоръжението и прилежащите части около него. Проведени са необходимите процедури за избор на изпълнител, но фирмите по рамковото споразумение отказват да започнат ремонтни дейности поради повишените цени на материалите и труда, обясни Юрджан Ахмед, директор на Общинското предприятие "Спорт - Варна“, което стопанисва комплекса.В тази връзка Общинският съвет отпусна допълнителни близо 630 000 лв. за ремонта на басейн "Юлиян Русев“, с които ще се изпълнят и някои допълнителни дейности. От ОП "Инвестиционна политика“ са изготвили нови количествено-стойностни сметки за цялостния ремонт, според които той ще струва общо 1,13 млн. лева с ДДС, стана ясно по време на заседанието. Необходимата допълнителна сума ще бъде осигурена чрез намаление на бюджета за местна дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за 2025 година.Ремонтът на басейн "Юлиян Русев“ е предпоставка за успешното утвърждаване на Варна като домакин на Европейското първенство по водна топка за юноши до 20 г. и ще осигури висок стандарт на провеждане на състезанията. Подобна инвестиция ще гарантира не само домакинството на конкретното спортно събитие, но и ще остави трайна полза за спортната инфраструктура на града, се казва още в предложението на БФВТ.