В плен на спорта за цял живот попаднаха децата от варненската ДГ "Христо Ботев" с директор Елица Вълчева. В рамките на инициативата Европейски ден на спорта в детското заведение се проведе спортен празник под надслов "Бъди активен!".Специално за събитието децата от втора, трета и четвърта група, заедно със своите любими учители, бяха подготвили различни състезания, демонстрации и забавни игри, посветени на здравословния начин на живот и опазването на околната среда. Най-малките ученици в градината, които преди броени дни прекрачиха прага на детското заведение, горещо ги аплодираха.Мастито жури оценяваше бъдещите спортни звезди. В него се открояваха футболният магьосник Даниел Димов, капитан на ПФК "Черно море", Стелиян Стоянов – мениджър на Мини футболни лиги "Вамбос" за Източна България и Зоя Чавдарова – състезател по тенис на маса за хора с увреждания, параолимпиец.На фона на горещия латино хит на Шакира Waka Waka, под вещото ръководство на Траяна Георгиева, учител в ДГ "Христо Ботев", спортистите направиха зрелищна загрявка. А броени секунди след това се потопиха в магията на зумбата с професионалния треньор при НЧ "Христо Ботев 1928" Росица Атанасова. Щафетна игра "Да обиколим триъгълника" и състезателни игри, посветени на Цар Футбол, президвикаха невероятна еуфория у децата, които участваха в спортния празник.Кулминация във вълнуващата надпревара бе зрелищна демонстрация с коженото кълбо пред любопитните детски очички на футболния магьосник Даниел Димов.С над 400 мача зад гърба си с екипите на "Черно море“, "Левски“, израелския "Макаби Петах Тиква“, турските "Денизлиспор“, "Манисаспор" и "Болуспор“, дългогодишният капитан на моряците, остава в историята като пример за отговорна и сърцата игра, за себераздаване, за амбиция, за трудолюбие. Все качества, които неслучайно слагат на ръката му капитанската лента на любимия "Черно море“.Дали в средата на терена, дали в защита, той винаги е бил душата и сърцето на отбора. Влиза мъжки в единоборствата, цар е на високите топки. Заклет биткаджия на терена. Белязал е важни голове за "Черно море“. Реши да окачи обувките на пирона на 36 години, в навечерието на второто поредно участие на "моряците“ в европейските клубни турнири.За броени секунди Дани плени сърцата на децата, демонстрирайки им как се бележат голове с финес и завиден голмайсторски нюх. Той така ги омагьоса, че на финала на празника с огромна доза вълнение мъниците му шепнеха развълнувани, че се е превърнал в техен любимец, а Цар футбол е покорил сърцата им.Журито награди с медали, купи и почетни грамоти капитаните на отборите от различните възрастови групи и им пожела низ от успехи и на житейската, и на спортната арена.Денят на спорта е установетна традиция в детските градини и училищата във Варна като част от кампанията "Раздвижваме България", подкрепена от МОН. Европейският ден на спорта е ключово събитие в календара на Европейската седмица на спорта Be active.