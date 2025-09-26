На 27 и 28 септември 2025 г. в Национална спортна база "Спорт палас“ Варна ще се проведе XI Държавен детски турнир по художествена гимнастика "Морски звезди“ и Приз "Меглена Михайлова“. Състезанията започват в 08:30 ч., а официалното откриване е предвидено за 27 септември от 14:00 ч.В надпреварата ще вземат участие повече от 400 гимнастички от 15 клуба в страната. В първия ден ще се състезават индивидуалните гимнастички, а във втория – ансамблите в категории А, Б и Елит, състезателки в дисциплината естетическа групова гимнастика и най-малките участнички в гимнастрадата.Организатор е СКХГ "Грация“ – Варна с председател Кристиана Генчева и главен секретар Соня Лазарова. Треньорският екип на клуба включва 11 специалисти: Албена Куклева, Василена Сивкова, Виктория Атанасова, Виктория Стоянова, Дарина Василева, Меглена Генчева, Петя Димитрова, Светлана Юриева, Сияна Пешкова, Соня Лазарова и София Кузова. Хореограф е Лариса Хилкова.Главен съдия на турнира в индивидуалната и ансамбловата надпревара ще бъде международният съдия Рада Вражева, а в дисциплините естетическа групова гимнастика и гимнастрада Петя Димитрова.Всички призьори ще получат купи, медали и грамоти до осмо място, корони и подаръци за всяко дете. За възраст "Жени“ и "Девойки старша възраст“ в категория Елит е осигурен специален награден фонд от Красимира Алексиева-Петерман.В традицията на турнира остава и връчването на Приза "Меглена Михайлова“, осигурен от г-жа Анелия Атанасова – носител на Почетен златен медал "За заслуги към Варна“. Турнирът се провежда с подкрепата на Община Варна, Министерството на младежта и спорта, БФХГ и ще завърши с тържествено разрязване на празнична торта.