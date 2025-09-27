ЗАРЕЖДАНЕ...
След атака срещу Тръмп: САЩ отменят визата на колумбийския президент Густаво Петро
"Ще отнемем визата на Петро заради неговите необмислени и подстрекателски действия“, заявяват от Държавния департамент в публикация в X.
Петро, който се намираше в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, заяви пред тълпата пред седалището на ООН: "Призовавам всички войници от армията на САЩ да не насочват оръжията си към хората. Не слушайте заповедите на (президента Доналд) Тръмп. Слушайте заповедите на човечеството!“
Във вторник, от трибуната на Общото събрание на ООН, Петро напада вербално Тръмп, като заяви, че президентът на САЩ е "съучастник в геноцида“ в Газа и поиска да се започне "наказателно производство“ срещу Тръмп за убийствените удари в Карибско море срещу бързоходни лодки, които според Вашингтон са превозвани наркотици.
