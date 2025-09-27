ЗАРЕЖДАНЕ...
След 55 години! България отново на финал на Световно първенство по волейбол за мъже
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© en.volleyballworld.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Единственият досега такъв случай бе на шампионата в България през 1970 година, когато българският тим отстъпва злощастно на тима на ГДР.
На полуфиналите на Световното във Филипините избраниците на Джанлоренцо Бленджини победиха приятната изненада на турнира Чехия с 3:1 гейма (25:20, 23:25, 25:21, 25:22)
Двата тима започнаха равностойно мача, но след спечелени няколко по-дълги разигравания българският тим поведе с 13:10 точки.
Чехите успяха да реагират и обърнаха до 15:14 точки в своя полза.
Последваха силни минути за българските национали и тимът ни поведе със 17:16 точки.
Двата тима продължиха да играят точка за точка преди България да поведе с 22:18.
Избраниците на Джанлоренцо Бленджини не изпуснаха контрола до края на частта и я спечелиха с 25:20 точки.
Втората част също тръгна равностойно, като съперникът успя да поведе с 10:8, а след това и с 13:10 точки. Това накара селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини да вземе прекъсване.
Битката продължи, като Чехия стигна до 17:14 в своя полза.
България намали изоставането до 16:17 точки.
Дебненето между двата отбора продължи, като българите успяха да стигнат до 20:20 точки.
Чехия успя да поведе с 23:21 точки. След това съперникът успя и да затвори гейма от втори опит и 25:23.
Тимът на Чехия стартира третата част окрилен от успеха си във втория гейм. Съперникът успя да поведе с 9:7 точки.
Българите доведоха нещата до 11:11 точки, след което взеха и минимален аванс за 14:12.
Размяната на точки продължи до 22:19 точки след поредна силна изява на Александър Николов.
До края на частта българите запазиха контрола и спечелиха гейма с 25:21, затваряйки частта от втора възможност.
В четвъртия гейм тимът на Чехия се държа плътно до българите до 18:16 точки.
След това българите продължиха да контролират развоя на двубоя и поведоха с 21:18.
Чехите не се дадоха и намалиха до 21:20.
Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини се намеси с прекъсване, което даде резултат.
Българите дръпнаха с 23:20, за да затворят гейма с 25:22 от втора възможност.
Пореден страхотен мач направи Александър Николов, който завърши с 31 точки. Капитанът Алекс Грозданов добави 12. Аспарух Аспарухов помогна с 10 точки.
За Чехия Лукас Васина приключи със 17 точки.
В мача за титлата България среща победителя от полуфинала между Полша и Италия.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.