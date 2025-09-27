загубата от България на полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже.
Той отдаде заслуженото на противника, заявявайки, че въпреки борбата на неговия тим, съперникът повече е заслужавал класирането за големия финал!
"Дадохме всичко от себе си. Борихме се и се борихме, но България беше по-добра. Тактически те бяха много по-добри от нас и това е всичко. Поздравления за тях! Заслужено! Утре е още един ден, още една битка, още една война... и ние искаме медал“, сподели Зайчек.
Чехия излиза утре от 09:30 часа българско време със загубия от втория полуфинал на Мондиала, който ще противопостави днес от 13:30 часа българско време Италия и Полша.
Спечелилият ще играе утре от 13:30 часа с България за световната титла.
