България на прага на Топ 8 в световната ранглиста по волейбол!
Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, добави днес 5.96 пункта към своя актив и вече има 263.21 точки.
Това се случи след успеха над Чехия в полуфинал номер 1 на Мондиала за мъже във Филипините.
Така "Лъвовете" вече са на по-малко от 6 точки от осмия в класацията тим на Аржентина, имащ 269.00.
При успех на финала утре, то България със сигурност ще влезе в "Топ 8" на световната ранглиста!
Тимът ни ще атакува световната титла от 13:30 часа българско време срещу спечелилия днес измежду актуалния световен първенец Италия и настоящия европейски шампион Полша.
/
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
13:54
/
