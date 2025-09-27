Сподели Сподели
Александър Николов си осигури предсрочно приза за реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините, установи "Фокус"

Мегазвездата на българския национален отбор отбеляза цели 31 точки при успеха над Чехия в първия полуфинал на Мондиала днес и вече има общо 150 от старта на форума!

Вторият в подреждането за момента е Фере Регерс от Белгия със 106, но той няма как да добави още, защото тимът му отпадна преди полуфиналите. 

Единственият, който може да обърка сметките е Патрик Индра. Диагоналът на Чехия е 3-и с 95 точки, но той утре трябва да отбележи поне 56 точки в малкия финал и да се надява Алекс Николов да няма нито една точка във финала, за да го задмине. 

В класацията при нападателите отново Николов е също недостижим лидер със своите 133 точки от атака! Втори е Регерс с 93, а Индра и тук е трети, имайки 82. 

Това означава, че Александър Николов ще спечели поне два индивидуални приза на Мондиала във Филипините и то още преди финала, който е утре от 13:30 часа българско време!