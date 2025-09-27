ЗАРЕЖДАНЕ...
Стоичков към волейболистите и Любо Ганев: Донесете ни титлата, лъвове!
"Поздрави на Българсдката федерация по волейбол! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!", добави още носителят на "Златната топка" за 1994 г.
Припомняме, че мъжкият национален отбор на България ще играе отново на финал на Световно първенство след 55 години. На полуфиналите на Световното във Филипините избраниците на Джанлоренцо Бленджини победиха приятната изненада на турнира Чехия с 3:1 гейма.
