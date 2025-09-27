Сподели Сподели
Легендата на българския футбол и бивш капитан на националния отбор Стилиян Петров не остана безразличен на класирането на финала на Световното първенство по волейбол за мъже на селекцията, водена от Джанлоренцо Бленджини

Тимът ни срази днес Чехия и утре ще спори за световната титла със спечелилия измежду актуалния световен шампион Италия и настоящия европейски първенец Полша, които играят в момента. 

"Поздравления на българския национален отбор по волейбол, за достигането до финала на Световното първенство! Вашият талант, решителност и непримиримост вдъхновява всички. Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои!", написа Петров, добавяйки и надъхващ клип на волейболистите ни!