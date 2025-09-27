ЗАРЕЖДАНЕ...
Италия ще защитава световната си титла срещу България!
Така "Скуадра адзура" ще защитава трофея, спечелен преди 3 години срещу тима на България.
И трите части преминаха през обрати като "дружина полска" водеше във всяка една от тях до средата, след което италианците осъществяваха обрат.
Най-много за Италия в двубоя днес отбеляза Юри Романо - 15 точки, а диагоналът Алесандро Микиелето добави 11.
За Полша Вилфредо Леон е с 14, а Кевин Сасак приключи с 9.
Битката за титлата между България и Италия е утре от 13:30 часа, а Полша ще играе с Чехия за бронза от 09:30 часа.
/
/
