Титуляри на Черно море - Септември
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Ето и титулярите на Илиан Илиев и Стамен Белчев:
Черно море
33. Пламен Илиев - 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов – 10. Асен Чандъров, 71. Васил Панайотов (К) - 11. Жоао Педро, 23. Димитър Тонев, 39. Николай Златев – 77. Селсо Сидней
Септември
21. Янко Георгиев – 27. Георги Върбанов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ (К), 23. Робин Шутен - 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски – 10. Клери Сербер, 17. Николас Фонтейн, 7. Мой Пара - 9. Бертран Фурие
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
