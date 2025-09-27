е домакин нав мач от 10-и кръг на родната Първа лига. Двубоят на ст. "Тича" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Гинчев.Ето и титулярите наЧерно море33. Пламен Илиев - 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов – 10. Асен Чандъров, 71. Васил Панайотов (К) - 11. Жоао Педро, 23. Димитър Тонев, 39. Николай Златев – 77. Селсо СиднейСептември21. Янко Георгиев – 27. Георги Върбанов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ (К), 23. Робин Шутен - 6. Виктор Очаи, 5. Йоан Бауренски – 10. Клери Сербер, 17. Николас Фонтейн, 7. Мой Пара - 9. Бертран Фурие