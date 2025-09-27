ЗАРЕЖДАНЕ...
България е единственият тим без загуба на Световното по волейбол!
© volleyballworld.com
"Лъвовете" сразиха Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0) в груповата фаза, а в елиминациите надделяха последователно над Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1).
Нито един друго отбор на Мондиала не е останал без поне едно поражение.
Италия, с които утре ще си оспорваме трофея, имат загуба с 2:3 от Белгия в груповата фаза. Останалите си срещи "скуадра адзура" спечели: Алжир (3:0), Украйна (3:0), Аржентина (3:0), Белгия (3:0) и Полша (3:0).
Тимовете, които ще си оспорват бронза - Полша и Чехия инкасираха по едно поражение - точно на полуфиналите, съответно от Италия и България.
Утре тимът ни може да остане непобеден в надпреварата, но ако иска това да се случи трябва да надделее над актуалния световен първенец Италия.
Битката за трофея е от 13:30 часа българско време.
