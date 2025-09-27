Сподели Сподели
Септември София води с 1:0 на Черно море след първите 45 минути на двубоя им от 10-и кръг на Първа лига. Единственото попадение до този момент отбеляза Бертран Фурие в 24', а възпитаниците на Илиан Илиев успяха да отправят само един точен удар през първата част.