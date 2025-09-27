Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Черно море и Септември София завършиха наравно 1:1 в мач от 10-и кръг на Първа лига. Столичани откриха резултата в 24' чрез Бертран Фурие, а варненци стигнаха до точката благодарение на Живко Атанасов в 58'.

Играчите на Илиан Илиев се намират на 3-то място във временното класиране с 19 точки, докато момчетата на Стамен Белчев са 14-и със 7 точки.