Старши треньорът на, говори след равенството на неговия отбор срещу"Оказа се това, че не можахме да вкараме втори гол. Направихме всичко възможно, особено второто полувреме. Създадохме достатъчно ситуации. На моменти нямахме късмет. Дори първото полувреме не играхме чак толкова беззъбо. Септември е отбор с добри футболисти в офанзивен план. Има такива мачове, в които не е било писано да победим. Гостите не ни изненадаха. Имаше моменти, в които трябваше да играем малко по-бързо в средата на терена, да използваме и да преодоляваме тяхната преса. Когато това се получаваше, оставаха празни пространства. Днес беше идеалният вариант да се затвърдим в челните позиции. Значи липсва постоянство. Имаме доста нови хора, някои от тях трудно се адаптират или не влизат в нашия стил. Играят си футбола, който са играли в предишните си отбори. Във всеки един мач трябва да се подобряваме", заяви доскорошният национален селекционер.