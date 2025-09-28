ЗАРЕЖДАНЕ...
Волейболистката Цветана Божурина: Момчетата да намерят силата в себе си и да се концентрират
"Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, разказа Божурина, която от години живее в Италия.
По думите ѝ връзката между двата волейболни свята – българския и италианския, е изключително силна. "В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя.
Божурина подчертава, че поколението ѝ все още пази самочувствие от годините, когато България редовно побеждава големите отбори. "Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, твърди спортистката.
Интересен щрих е, че Божурина е омъжена за италиански спортен журналист от Gazzetta dello Sport. Въпреки това тя и съпругът ѝ Сандро ще подкрепят българския отбор. "Естествено, ще стискам палци за България. Сандро също. Важното е момчетата да намерят силата в себе си, да се концентрират и да дадат всичко. Те имат качества и могат да надделеят“, категорична тя пред NOVA.
На въпрос кой ще е новият световен шампион, Божурина отговаря без колебание: "За мен е България. Молим се и стискаме палци. Италия вече е била световен шампион, но ако България се върне на върха, това ще бъде истинско щастие“.
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
09:02
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
27.09
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
