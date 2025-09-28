Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Входът на Морската градина във Варна ще се превърне в огромна трибуна за финала на Световното първенство по волейбол. 

Мачът ще бъде излъчен на голям екран в 13:30 часа.

"Националният отбор играе за титлата – и нашата подкрепа е ключова. Елате да скандираме, да пеем и да бъдем част от историята заедно!", казват организаторите.Събитието е с подкрепата на Община Варна и Министерството на младежта и спорта.