Входът на Морската градина във Варна ще се превърне в огромна трибуна за финала на Световното първенство по волейбол.Мачът ще бъде излъчен на голям екран в 13:30 часа."Националният отбор играе за титлата – и нашата подкрепа е ключова. Елате да скандираме, да пеем и да бъдем част от историята заедно!", казват организаторите.Събитието е с подкрепата на Община Варна и Министерството на младежта и спорта.