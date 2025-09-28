Италия взе първия гейм срещу България с 25:21 точки във финала на световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините.Двубоят започна в 13:30 часа българско време.До този момент страната ни има сребро и четири бронза от световни първенства за мъже.Италия търси рекордна пета световна титла.Страната ни е единствената без загуба на този форум, постигайки 6 успеха от 6 срещи. Италия загубиха от Белгия с 2:3 в груповата фаза, но след това постигнаха 5 поредни успеха без да загубят гейм.В първата част най-резултатен за България бес 4 точки, адобави 3. За Италияе с 5, аима 4 пункта.