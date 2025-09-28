България обърна Италия в третия гейм на финала от Световното първенство по волейбол.Нашите лъвчета, най-младият отбор на първенството във Филипините взе третия решаващ гейм с 25:17. Българите бяха безапелационни, а варненци тръпнеха за всяка точка пред големия екран на входа на Морската градина.Отстъпихме в първите два гейма с 21:25 и 17:25 точки от настоящия световен шампион Италия.