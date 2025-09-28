ЗАРЕЖДАНЕ...
България е световен вицешампион по волейбол за мъже за втори път!
Тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, загуби финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) гейма.
Двубоят се проведе в препълнената зала в град Пасай.
За България най-резултатен в срещата стана Александър Николов с 23 точки, от които 21 от атака, 1 блок и 1 ас. Мартин Атанасов финишира с 11.
За новия-стар световен шампион Италия най-много точки записа Юри Романо - 22, от които цели 5 директно от начален удар! Матия Ботоло приключи с 18. От тях 2 блокади и цели 6 аса!
Това е рекордна 5-а световна титла за Италия. Тя е единствената настояща държава в света с толкова много златни медали (СССР имат 6, но не съществуват в момента).
България печели второ сребро от мондиал при мъжете след това, спечелено през 1970-а година. Страната ни има и три бронза от шампионати на планетата.
Загубата на страната ни от "скуадра адзура" е и 10-а поредна в официални срещи.
България и Белгия са единствените държави, които взеха гейм на новия световен шампион в надпреварата!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
