Ведещият на "Стани богат" Ники Кънчев направи емоционално обръщение към отбора на България по волейбол. Припомняме, че на световното първенство във Филипините нашите завършиха втори и взеха сребърни медали след загуба с 1:3 за Италия.

"Браво, Лъвчета!

Подарихте ни Гордост, Щастие и Емоция!

Древна нация сме с дай Боже, светло бъдеще!

Сребро с блясък на злато!

Поздравления за италианците! Достойни шампиони!", написа Ники във фейсбук.