Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
"Браво, Лъвчета!
Подарихте ни Гордост, Щастие и Емоция!
Древна нация сме с дай Боже, светло бъдеще!
Сребро с блясък на злато!
Поздравления за италианците! Достойни шампиони!", написа Ники във фейсбук.
Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
16:51
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
16:38
Министър Пешев: Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени
16:23
Варненци в екстаз: България обърна Италия в третия гейм на финала на Световното първенство по волейбол
15:14
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
09:02
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 2 мин.
евала на кмета.За една нощ организираха гледане на финала на живо на площада.Даже безплатна бира имаше-такова нещо и на избори не съм виждал.Браво кмете.
Ротонда
преди 1 ч. и 27 мин.
Стана като през 1994г в САЩ.Пак играхме след устрема ни към победата, - с Италия.Паднахме,по - скоро спряха ни. Жалко! Сега пак същото, още като разбрах , че ще играем с Италия казах, че ще стане, като в САЩ. Нищо. Браво на момчетата! Респект!!!!!
