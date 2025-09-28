Ведещият на "Стани богат" Ники Кънчев направи емоционално обръщение към отбора на България по волейбол. Припомняме, че на световното първенство във Филипините нашите завършиха втори и взеха сребърни медали след загуба с 1:3 за Италия."Браво, Лъвчета!Подарихте ни Гордост, Щастие и Емоция!Древна нация сме с дай Боже, светло бъдеще!Сребро с блясък на злато!Поздравления за италианците! Достойни шампиони!", написа Ники във фейсбук.