Звездата на България Александър Николов коментира представянето на тима на Мондиала във Филипините. 

Тимът ни спечели сребърните медали след загуба на финала от новия-стар световен шампион Италия

"Горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин. Няма никакви съжаления", започна Алекс. 

"Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България", добави пред Max Sport 2 Александър Николов, който попадна в Идеалния отбор на световното първенство като най-добър посрещач.

"Разбира се, отборното надделява. Това е повече от всякакви награди. Благодаря на отбора, благодарение и на тях взех този приз", каза още Николов.