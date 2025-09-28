Александър Николов коментира представянето на тима на Мондиала във Филипините.
Тимът ни спечели сребърните медали след загуба на финала от новия-стар световен шампион Италия.
"Горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин. Няма никакви съжаления", започна Алекс.
"Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България", добави пред Max Sport 2 Александър Николов, който попадна в Идеалния отбор на световното първенство като най-добър посрещач.
"Разбира се, отборното надделява. Това е повече от всякакви награди. Благодаря на отбора, благодарение и на тях взех този приз", каза още Николов.
