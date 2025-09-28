Спартак (Варна) и Славия завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг в Първа лига.Двубоят на "Коритото“ стартира в 15:00 часа.В осмата минутаполучи удар в главата и бе принудително заменен ототправи удар от далечно разстояние в 13-тата минута, който премина над напречната греда.Към края на първата част "соколите" усилиха натиска, катотрябваше да се намесва на два пъти при изстрели наСпартак Варна поведе в резултата в третата минута на добавеното време на първата част.намери, който продължи къмкойто се разписа от близко разстояние.опита удар в 47-ата минута, но в аут.Славия успя да изравни резултата в 88-ата минута, когатонамести топката на главата наТака Спартак Варна заема седмо място в класирането с 11 точки, докато Славия остава последен със 7 точки.В следващия кръг Спартак Варна гостува на ЦСКА 1948, а Славия домакинства на Локомотив София.