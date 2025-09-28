Сподели Сподели
Спартак (Варна) и Славия завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг в Първа лига.

Двубоят на "Коритото“ стартира в 15:00 часа.

В осмата минута Деян Лозев получи удар в главата и бе принудително заменен от Илкер Будинов.

Иван Минчев отправи удар от далечно разстояние в 13-тата минута, който премина над напречната греда.

Към края на първата част "соколите" усилиха натиска, като Нтумба трябваше да се намесва на два пъти при изстрели на Георг Стояновски и Даниел Иванов.

Спартак Варна поведе в резултата в третата минута на добавеното време на първата част.

Бернардо Коуто намери Шанде, който продължи към Иванов, който се разписа от близко разстояние.

Даниел Иванов опита удар в 47-ата минута, но в аут. 

Славия успя да изравни резултата в 88-ата минута, когато Тони Тасев намести топката на главата на Марко Милетич

Така Спартак Варна заема седмо място в класирането с 11 точки, докато Славия остава последен със 7 точки. 

В следващия кръг Спартак Варна гостува на ЦСКА 1948, а Славия домакинства на Локомотив София.