Славия открадна точката в края във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Двубоят на "Коритото“ стартира в 15:00 часа.
В осмата минута Деян Лозев получи удар в главата и бе принудително заменен от Илкер Будинов.
Иван Минчев отправи удар от далечно разстояние в 13-тата минута, който премина над напречната греда.
Към края на първата част "соколите" усилиха натиска, като Нтумба трябваше да се намесва на два пъти при изстрели на Георг Стояновски и Даниел Иванов.
Спартак Варна поведе в резултата в третата минута на добавеното време на първата част.
Бернардо Коуто намери Шанде, който продължи към Иванов, който се разписа от близко разстояние.
Даниел Иванов опита удар в 47-ата минута, но в аут.
Славия успя да изравни резултата в 88-ата минута, когато Тони Тасев намести топката на главата на Марко Милетич.
Така Спартак Варна заема седмо място в класирането с 11 точки, докато Славия остава последен със 7 точки.
В следващия кръг Спартак Варна гостува на ЦСКА 1948, а Славия домакинства на Локомотив София.
/
/
