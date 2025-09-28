Старши треньорът на Спартак (Варна)заяви след равенството 1:1 срещу Славия, че на "соколите“ не им е достигнал малко късмет."Не ни достигна малко късмет. Последните 20 минути Славия нормално търсеше по-добър резултат. Ние имахме преди това превъзходство. Славия игра в последните минути с повече нападатели и офанзивни халфове“, сподели"Мачът вървеше добре, стояхме добре, имахме игра. Понякога така се случват нещата“, добави той."Бяхме много близо до победата, но нищо не свърваш тук. Има още много мачове, за да се изиграят.“"Младите момчета показаха, че могат да се борят. Славия е в лоша ситуация, но има много добри футболисти.“"Трябва да дадем по-голяма увереност на младите футболисти. С времето ситуацията в Спартак (Варна) ще бъде по-стабилна“, завърши