Черно море тича спечели Суперкупата на България по баскетбол
Срещата се игра в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.
Това е първа Суперкупа на Черно море в историята!
Георги Боянов от Черно море Тича спечели приза за Най-полезен играч в мача за Суперкупата на България. Отличието му бе връчено от новия мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон. Боянов завърши с 28 точки и 5 борби.
Ламонт Уест допринесе със 17 точки, 6 борби и 3 асистенции за успеха на тима от Варна, а Джелани Уотсън-Гейл се включи с 13 точки, 7 борби и 8 асистенции.
За Рилски спортист Алън Арнет се отчете с 21 точки, 5 борби и 2 асистенции, докато Камау Стоукс реализира 16 точки и 3 борби.
