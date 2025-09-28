Носителят на Купата на България Черно море Тича спечели Суперкупата на страната по баскетбол за мъже след успех с 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) точки над шампиона и домакин Рилски спортист.Срещата се игра в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.Това е първа Суперкупа на Черно море в историята!от Черно море Тича спечели приза за Най-полезен играч в мача за Суперкупата на България. Отличието му бе връчено от новия мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол. Боянов завърши с 28 точки и 5 борби.допринесе със 17 точки, 6 борби и 3 асистенции за успеха на тима от Варна, асе включи с 13 точки, 7 борби и 8 асистенции.За Рилски спортистсе отчете с 21 точки, 5 борби и 2 асистенции, докатореализира 16 точки и 3 борби.