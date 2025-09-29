ЗАРЕЖДАНЕ...
Спортният коментатор Георги Петков: Представянето на волейболистите ни е по-голямо от успеха в САЩ 94'
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Той коментира успеха на националния отбор по волейбол за мъже, който достигна до финала на Мондиал 2025. България спечели първо сребро от подобен форум от 55 години насам, а на върха при реализаторите завърши Александър Николов, син на легендата Владимир Николов.
"Ще трябва да мине време, за да може да погледнем ситуацията отстрани, за да може да видим какво направи Александър (Николов), който е истинският MVP (най-полезен играч в турнира), не само на финала, а на целия турнир. Той има 67 точки повече от втория най-добър реализатор на турнира!
Единствената причина отличието MVP да не отиде в неговите ръце всъщност беше, че по стара традиция победителят на финала на световното първенство излъчва най-полезният състезател в турнира. Няма друга причина Александър да не бъде на върха", коментира Петков.
"Много хора ги сравниха с четвъртото място на футболните национали през 1994-а година. Представянето на волейболистите ни сега е нещо по-голямо. Не е минало достатъчно време, за да го осмислим", добави още спортният журналист.
Още по темата
/
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
28.09
Камен Донев: Моментната стойност е много голяма, надявам се да е дълготрайна и да донесе до нови такива неща
28.09
Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
28.09
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
28.09
Още от категорията
/
Министър Пешев: Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени
28.09
Варненци в екстаз: България обърна Италия в третия гейм на финала на Световното първенство по волейбол
28.09
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
28.09
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.