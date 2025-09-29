ЗАРЕЖДАНЕ...
България с нов шанс за медал от Мондиал по волейбол във Филипините
© fivb.com
Световното първенство за жени ще се проведе за първи път във Филипините, нация с дълбока страст към волейбола. Филипините организираха Световно първенство за мъже през 2025 г., което приключи вчера.
"Състезанието демонстрира организационните постижения на страната, топлото гостоприемство и невероятния ентусиазъм на нейните фенове", пишат от Световната федерация по волейбол.
Изданието през 2029 г. представлява възможност за изграждане на трайно и въздействащо наследство за спорта и неговите фенове във Филипините и по-широкия регион.
