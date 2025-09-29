FIVB и Световният волейболен съюз обявиха, че Филипините получават правото да бъдат домакини и на Световното първенство по волейбол за жени през 2029 г. Страната домакин беше потвърдена от президента на FIVBи легендарната волейболисткапреди финала на Световното първенство по волейбол за мъже на FIVB Филипини през 2025 г.Световното първенство за жени ще се проведе за първи път във Филипините, нация с дълбока страст към волейбола. Филипините организираха Световно първенство за мъже през 2025 г., което приключи вчера."Състезанието демонстрира организационните постижения на страната, топлото гостоприемство и невероятния ентусиазъм на нейните фенове", пишат от Световната федерация по волейбол.Изданието през 2029 г. представлява възможност за изграждане на трайно и въздействащо наследство за спорта и неговите фенове във Филипините и по-широкия регион.