Футболистът на Добруджаполучи повиквателна за младежкия национален отбор на България.От новака в Първа лига се похвалиха с национала в социалните мрежи:"Футболистът на ПФК Добруджа Антон Иванов е включен в състава на България U21 за тренировъчен лагер и европейски квалификационни мачове:10.10 – Португалия – България14.10 – България – Чехия"