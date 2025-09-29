Сподели Сподели
Футболистът на Добруджа Антон Иванов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България. 

От новака в Първа лига се похвалиха с национала в социалните мрежи: 

"Футболистът на ПФК Добруджа Антон Иванов е включен в състава на България U21 за тренировъчен лагер и европейски квалификационни мачове:

10.10 – Португалия – България

14.10 – България – Чехия"