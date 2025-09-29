Волейболната легенда, баща на световните вицешампиони, в специално интервю пред "Фокус" по случай уникалния успех на волейболистите ни на Мондиал 2025 във Филипините.- Здравейте. Абсолютно съгласен съм с изразеното мнение. Това е най-голямото щастие за един родител.- Дали очаквах среброто преди началото на шампионата – категорично не. Знаех, че имаме силен отбор, знаех, че този отбор ще играе добре и ще се развива, защото ги наблюдавах по време на подготовката. Начинът, по който тренират, беше на изключително високо ниво и когато се създадат достатъчно на брой предпоставки, рано или късно нещата се случват. Реално започнахме да мечтаем след мача със Словения, преди мача с Чили, когато разбрахме, че Бразилия отпада. Тогава се чух с мои близки, с които си коментирахме дали е много страшно да започнем да мечтаем, но ето че десетина дена по-късно тези мечти бяха реализирани от младите мъже на България по най-добрия начин.- Е, сега със сигурност беше много по-емоционално, защото ти като си създател, нямаш време да се емоционализираш, ти си вършиш работата и програмата ти е определена от някой друг, и е доста стриктна. Така че то няма време за емоции. Докато тук нещата бяха по коренно различен начин – ние преживявахме всичко много по-силно и по-интензивно, отколкото момчетата.- То не беше само при Мони, то беше и при целия национален отбор на България, защото нашите се държаха много земно, винаги бяха усмихнати и отделяха внимание на феновете. Беше им интересно, казаха по няколко думи за Филипините. Само правя сравнение с няколко полски състезатели, които не спряха да критикуват всичко, и съответно нашите спечелиха повече симпатия абсолютно закономерно.- Не, не знаеха. Дали сме ги изненадали не знам, защото купихме билетите за Филипините примерно два часа след мача със САЩ и тръгнахме много рано сутринта. Но за да си осигурим достъп до залата, говорихме с Любо Ганев, с приятелката му, със Стефан Чолаков, така че надали сме били съвсем така изненада. Но да, не сме говорили с тях за решението да пътуваме.- Не бих целял да правя такива сравнения, защото не ми харесват.- Волейболът се разви доста, много по-атлетичен е. Физичките качества, които са необходими в момента за игра на високо ниво, са чувствително повече отколкото преди 20 години. Също така, техническите изисквания се повишават. Ако нашият отбор, който 2006 година спечели бронзовите медали, сега играеше, най-вероятно нямаше да влезем в първите десет.- Чисто статистически второ място е повече от четвъртото. От там нататък не знам каква друга аналогия да направя.- Не знам на вас кое ви се вижда кратко, тъй като да, те са отскоро в мъжкия национален отбор, но за да стигнат до там те са минали през детски, юношески формации, младежки национални отбори. От моята гледна точка това е един процес, който ни отне 8 години. Така че за мен никак не е бърз този успех.- Ами аз не смятам, че е трябвало да мине време, за да се родят. Смятам, че в момента, имайки таланти на световно ниво и осигурявайки им най-добрите треньори, най-добрите условия за работа, което става с огромната услуга на Българска федерация по волейбол и лично на Любо Ганев, смятам че това е създаване на предпоставки, за да може накрая да се случат нещата. Т.е. ние в спорта нямаме гаранция за успех никога, но имаме възможност да създаваме предпоставки. Колкото повече предпоставки създадем, толкова по-голяма е вероятността да ни се случи такава радост, както ни се случва в момента.- Ами надявам се, но да казваме, че нещо ще стане със сигурност, нямам никаква представа. Но идеята е, че децата, т.е. момчетата, трябва малко по малко да си повишат нивото. И повишавайки, играейки в силни първенства, когато успят да си повишат нивото, ще създадат още предпоставки, да можем да играем срещу най-добрите. Въпреки феноменалния резултат, който постигнаха момчетата, все още отборите на Полша, Италия и Франция в Европа са по-добри от нас. А ако се върнат и руснаците да играят, може би и те. Това не означава, че не можем да ги побеждаваме и да се борим срещу тях, но обективно погледнато имат повече качества от това, което имаме ние. Така че това е ситуацията, това е реалността. Фактът, че имаме отбор за финална четворка обаче, е изключително радващ и е в контраст с всичко, което беше последните 15 години.- Това според мен е чиста куртоазия, без да съм го чул. Това не отразява реалностите във волейбола към днешна дата. А реалностите са, че имаме страхотно поколение, невероятен треньор, но все още не сме № 1 в Европа.- Дали ще продължат Филип и Дария във волейбола не знам, това зависи от тяхното желание. За другото няма какво да го коментирам, защото е просто една шега.- Пожелавам на слушателите да са здрави и да не спират да мечтаят!- Хубав ден и на вас!