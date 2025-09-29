Над 20 спортни клуба представиха дейността си по време на инициативите Спортно селище и Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна. Събитието, което е част от Европейската седмица на спорта, предизвика интереса на стотици варненци и гости на града, които имаха възможност да се докоснат до различни спортове и да усетят духа на активния и здравословен начин на живот.Сред официалните гости бяха заместник-кметът с ресор спорт Илия Коев, който бе отличен със специален плакет от Министерството на младежта и спорта за доброто сътрудничество и активното участие в Европейската седмица на спорта, Юрджан Ахмед – директор на Общинско предприятие "Спорт – Варна“, Галин Димов – президент на БККМТ и член на борда на европейската централа, както и Кристин Грозданов, зам.-председател на УС на БФ Тенис.Събитието беше официално открито от заместник-министъра на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, който подчерта, че спортът е не само здраве, но и превенция срещу зависимостите. Варна е град със силни спортни традиции и се радвам да видя толкова много деца и младежи, които спортуват и се вдъхновяват от нашите шампиони. Благодаря на клубовете, които се включиха в инициативата и показаха, че спортът е път към здраве и успехи, заяви зам.-министър Андонов.Нощта на спорта предложи богата програма с демонстрации и музикални изпълнения. В спортната проява се включиха клубове от различни спортове – академично гребане, акробатичен рокендрол, спортни танци, художествена гимнастика, кикбокс, фехтовка, баскетбол, тенис на маса, кану-каяк, спортна стрелба, бодибилдинг и фитнес, вдигане на тежести, лека атлетика и бокс. По време събитието доц. Андонов използва възможността да награди някои от най-изявените млади спортисти на Варна, сред които световните шампионки по художествена гимнастика при ансамбъл девойки Елена Христова и Красимира Иванова, носителката на Европейската купа по шпагa до 14 години Ива Стоянова, носителят на Световната купа по тенис на маса до 13 години Мирослав Шмидт, европейският шампион по кикбокс при кадети в стил К1 Преслав Георгиев, европейският шампион по спортна стрелба – пистолет за юноши до 18 години Борис Димитров и европейската шампионка по вдигане на тежести при кадетки Мария Арнаудова.Посланици и лица на инициативата тази година бяха сабльорката Йоана Илиева, футболистите Даниел Димов и Красимир Зафиров, олимпийският шампион по бокс Ивайло Маринов, националът по волейбол Мирослав Градинаров и бодибилдърът Максим Раков. Многобройните посетители имаха възможност да изпробват различни спортни активности, да се срещнат с треньори и състезатели, както и да получат полезна информация за спорта във Варна. Атмосферата беше допълнена от атрактивни сценични изпълнения, които създадоха истински спортен празник за морската столица.Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна е част от Европейската седмица на спорта, която продължава с #BeActiveTour в различни български градове. #BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а проектът се финансира по програма "Еразъм+“ на Европейския съюз.